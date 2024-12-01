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«Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ
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В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» возглавили Восточную конференцию НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19     1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54     2:1 Даулинг (Песке) – 22:38     2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp)     2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp)     2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp)     3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp)     4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15     4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54     4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04     5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)    

В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка.

Всего же в рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.

Напомним, «Кэпиталз» выиграли четыре последних матча. Клуб уже несколько встреч выступает без своего травмированного капитана Александра Овечкина.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»:

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