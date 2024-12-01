«Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ

В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» возглавили Восточную конференцию НХЛ.

В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка.

Всего же в рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.

Напомним, «Кэпиталз» выиграли четыре последних матча. Клуб уже несколько встреч выступает без своего травмированного капитана Александра Овечкина.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»: