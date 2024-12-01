«Вашингтон Кэпиталз» возглавил Восточную конференцию НХЛ
Поделиться
В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» возглавили Восточную конференцию НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19 1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54 2:1 Даулинг (Песке) – 22:38 2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp) 2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp) 2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp) 3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp) 4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15 4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54 4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04 5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)
В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка.
Всего же в рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.
Напомним, «Кэпиталз» выиграли четыре последних матча. Клуб уже несколько встреч выступает без своего травмированного капитана Александра Овечкина.
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»:
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
08:39
-
08:20
-
08:15
-
08:14
-
07:59
-
07:57
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:16
-
05:49
-
05:46
-
05:41
-
05:37
-
05:06
-
03:16
-
02:54
-
02:06
-
02:05
-
01:21
-
00:07
- 30 ноября 2024
-
23:59
-
23:27
-
23:09
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:22
-
20:48
-
20:28
-
20:01
-
19:43
-
19:23
-
18:50
-
18:42