НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 декабря
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1 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 09:02 (pp) 1:1 Мэтисон (Галлахер, Слафковски) – 11:47 2:1 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 19:56 3:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 37:03 (pp) 3:2 Кофилд (Судзуки) – 44:16 3:3 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 54:07 4:3 Какко (Кайлли, Джонс) – 59:36 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Экблад – 26:42 2:0 Самоскевич (Ткачук, Барков) – 39:59 (pp) 3:0 Беннетт (Луостаринен, Лунделль) – 48:19 4:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 51:37 (pp) 5:0 Боквист (Грир) – 51:48 6:0 Родригес (Шмидт, Вераге) – 53:01 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Лаферрье (Дано, Спенс) – 01:57 1:1 Штюцле (Батерсон, Ткачук) – 19:14 1:2 Годетт (Шабо, Бернард-Докер) – 26:11 2:2 Фиала – 27:26 3:2 Копитар (Мур, Гавриков) – 41:37 4:2 Кемпе – 56:14 (pp) 5:2 Мур (Копитар, Гавриков) – 58:26
В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась успехом гостей в овертайме со счётом 3:2. Победный гол в овертайме забил нападающий Матвей Мичков. 19-летний россиянин повторил рекорд НХЛ Сидни Кросби, Ильи Ковальчука и Рика Нэша по голам в овертайме до достижения 20-летнего возраста.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15 1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11 1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02 2:2 Нейборс – 59:40 (pp) 2:3 Мичков (Конечны) – 60:28
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бовиллье (Лизотт, Бантинг) – 17:14 2:0 Бантинг (Грызлик, Летанг) – 22:40 (pp) 3:0 Томасино (Летанг, Бантинг) – 29:02 (pp) 4:0 Ракелль (Кросби, Раст) – 45:25 5:0 Летанг (Грызлик, Хейз) – 47:59 (pp) 5:1 Юбердо (Кадри, Поспишил) – 54:27 5:2 Кадри (Юбердо, Баль) – 55:05 6:2 Лизотт (О'Коннор) – 58:23
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Танев, Мэттьюс) – 07:13 0:2 Танев (Марнер, Хольмберг) – 28:06 0:3 Робертсон (Минтен, Бенуа) – 28:39 0:4 Таварес (Марнер, Райлли) – 38:59 1:4 Эйссимонт (Рэддиш) – 51:21 2:4 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 55:19 3:4 Аткинсон – 57:38 (pp) 3:5 Нюландер (Мэттьюс, Нис) – 58:44
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19 1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54 2:1 Даулинг (Песке) – 22:38 2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp) 2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp) 2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp) 3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp) 4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15 4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54 4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04 5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ли (Палмьери, Холовски) – 27:23 (pp) 2:0 Хольмстрём (Ли) – 29:28 3:0 Хольмстрём – 59:52
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57 1:1 Svechkov (Евангелиста, Йози) – 19:39 1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp) 2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp) 3:2 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 61:00
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коваленко (Лехконен, Жирар) – 07:02 (pp) 1:1 Капанен (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 11:48 1:2 Подколзин (Стечер, Браун) – 33:48 1:3 Кулак (Эмберсон, Скиннер) – 43:56 1:4 Ньюджент-Хопкинс (Хенрик, Бушар) – 58:28
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Гранлунд, Лильегрен) – 16:54 0:2 Канин (Делландреа, Уолман) – 21:51 0:3 Сеси (Селебрини, Уолман) – 28:59 0:4 Смит (Гранлунд, Костин) – 29:45 1:4 Шварц (Бенирс, Бьёркстранд) – 30:17 2:4 Макканн (Эванс, Монтур) – 46:27
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Келлер (Хэйтон) – 05:33 0:2 Керфут – 09:26 (sh) 0:3 Шмальц (Келлер, Хэйтон) – 10:35 0:4 Кули (Мяяття, Сергачёв) – 18:44 0:5 Карконе (Керфут, Кесселринг) – 21:02 0:6 Шмальц (Кули, Гюнтер) – 25:28 (pp)
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