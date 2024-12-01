НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 декабря

1 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в американском Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась успехом гостей в овертайме со счётом 3:2. Победный гол в овертайме забил нападающий Матвей Мичков. 19-летний россиянин повторил рекорд НХЛ Сидни Кросби, Ильи Ковальчука и Рика Нэша по голам в овертайме до достижения 20-летнего возраста.