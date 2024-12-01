Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил два курьёзных гола в матче с «Ютой»

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил два курьёзных гола в матче с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Ютой». Идёт третий период — счёт 6:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Келлер (Хэйтон) – 05:33     0:2 Керфут – 09:26 (sh)     0:3 Шмальц (Келлер, Хэйтон) – 10:35     0:4 Кули (Мяяття, Сергачёв) – 18:44     0:5 Карконе (Керфут, Кесселринг) – 21:02     0:6 Шмальц (Кули, Гюнтер) – 25:28 (pp)    

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов провалил матч, пропустив четыре гола уже за первый период. Во втором периоде россиянин пропустил ещё два гола за пять с половиной минут. Две шайбы получились курьёзными. В одной из них Самсонов вышел далеко из ворот, подобрал шайбу у борта и отдал неточную передачу на клюшку соперника, который поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё один гол россиянин пропустил, потеряв позицию и выкатившись из ворот на пару метров. Соперник вновь воспользовался ошибкой Самсонова и поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что тренерский штаб «Вегаса» не стал менять Самсонова после грубых ошибок и шести пропущенных шайб за 25 минут матча.

Материалы по теме
«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Вегаса» — об игре голкипера Самсонова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android