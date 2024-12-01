Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил два курьёзных гола в матче с «Ютой»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Ютой». Идёт третий период — счёт 6:0 в пользу гостей.

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов провалил матч, пропустив четыре гола уже за первый период. Во втором периоде россиянин пропустил ещё два гола за пять с половиной минут. Две шайбы получились курьёзными. В одной из них Самсонов вышел далеко из ворот, подобрал шайбу у борта и отдал неточную передачу на клюшку соперника, который поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё один гол россиянин пропустил, потеряв позицию и выкатившись из ворот на пару метров. Соперник вновь воспользовался ошибкой Самсонова и поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что тренерский штаб «Вегаса» не стал менять Самсонова после грубых ошибок и шести пропущенных шайб за 25 минут матча.