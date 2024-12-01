Гол Василия Подколзина принёс «Эдмонтону» победу в гостевом матче с «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Победу одержали «нефтяники» со счётом 4:1.

Голом в составе «Колорадо» отметился российский нападающий Николай Коваленко, отличившийся при игре в большинстве. В составе «Эдмонтона» шайбу забросил Василий Подколзин. Россиянин забивает голы три матча подряд. Ещё по шайбе в составе «Ойлерз» забросили Каспери Капанен, Бретт Кулак и Райан Ньюджент-Хопкинс.

В параллельных матчах «Вегас» на своей площадке разгромно уступил «Юте» со счётом 0:6. Российский вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов провалил игру, пропустив шесть шайб за 25 минут матча. Две шайбы получились особенно курьёзными.

Ещё в одном матче «Сиэтл» на своей площадке уступил «Сан-Хосе» со счётом 2:4. Результативной передачей отметился российский форвард «Шаркс» Клим Костин.