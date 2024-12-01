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Гол Василия Подколзина принёс «Эдмонтону» победу в гостевом матче с «Колорадо»

Гол Василия Подколзина принёс «Эдмонтону» победу в гостевом матче с «Колорадо»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Победу одержали «нефтяники» со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коваленко (Лехконен, Жирар) – 07:02 (pp)     1:1 Капанен (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 11:48     1:2 Подколзин (Стечер, Браун) – 33:48     1:3 Кулак (Эмберсон, Скиннер) – 43:56     1:4 Ньюджент-Хопкинс (Хенрик, Бушар) – 58:28    

Голом в составе «Колорадо» отметился российский нападающий Николай Коваленко, отличившийся при игре в большинстве. В составе «Эдмонтона» шайбу забросил Василий Подколзин. Россиянин забивает голы три матча подряд. Ещё по шайбе в составе «Ойлерз» забросили Каспери Капанен, Бретт Кулак и Райан Ньюджент-Хопкинс.

В параллельных матчах «Вегас» на своей площадке разгромно уступил «Юте» со счётом 0:6. Российский вратарь «Голден Найтс» Илья Самсонов провалил игру, пропустив шесть шайб за 25 минут матча. Две шайбы получились особенно курьёзными.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Келлер (Хэйтон) – 05:33     0:2 Керфут – 09:26 (sh)     0:3 Шмальц (Келлер, Хэйтон) – 10:35     0:4 Кули (Мяяття, Сергачёв) – 18:44     0:5 Карконе (Керфут, Кесселринг) – 21:02     0:6 Шмальц (Кули, Гюнтер) – 25:28 (pp)    

Ещё в одном матче «Сиэтл» на своей площадке уступил «Сан-Хосе» со счётом 2:4. Результативной передачей отметился российский форвард «Шаркс» Клим Костин.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Гранлунд, Лильегрен) – 16:54     0:2 Канин (Делландреа, Уолман) – 21:51     0:3 Сеси (Селебрини, Уолман) – 28:59     0:4 Смит (Гранлунд, Костин) – 29:45     1:4 Шварц (Бенирс, Бьёркстранд) – 30:17     2:4 Макканн (Эванс, Монтур) – 46:27    
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