Эмоциональная реакция Мичкова на победный гол в ворота «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

Сразу после гола Мичков эмоционально отреагировал на триумф своей команды.

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Таким образом, на счету Мичкова девять шайб и 10 результативных передач в 23 играх текущего сезона. Показатель полезности Матвея сейчас «0».

Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне, а также повторил достижение Сидни Кросби, Ильи Ковальчука и Рика Нэша среди юниоров в НХЛ.

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