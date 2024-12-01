Эмоциональная реакция Мичкова на победный гол в ворота «Сент-Луиса»
Поделиться
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15 1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11 1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02 2:2 Нейборс – 59:40 (pp) 2:3 Мичков (Конечны) – 60:28
Сразу после гола Мичков эмоционально отреагировал на триумф своей команды.
Таким образом, на счету Мичкова девять шайб и 10 результативных передач в 23 играх текущего сезона. Показатель полезности Матвея сейчас «0».
Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне, а также повторил достижение Сидни Кросби, Ильи Ковальчука и Рика Нэша среди юниоров в НХЛ.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
09:30
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:20
-
08:15
-
08:14
-
07:59
-
07:57
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:16
-
05:49
-
05:46
-
05:41
-
05:37
-
05:06
-
03:16
-
02:54
-
02:06
-
02:05
-
01:21
-
00:07
- 30 ноября 2024
-
23:59
-
23:27
-
23:09
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:22
-
20:48
-
20:28
-
20:01
-
19:43