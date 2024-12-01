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Эмоциональная реакция Мичкова на победный гол в ворота «Сент-Луиса»

Эмоциональная реакция Мичкова на победный гол в ворота «Сент-Луиса»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15     1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11     1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02     2:2 Нейборс – 59:40 (pp)     2:3 Мичков (Конечны) – 60:28    

Сразу после гола Мичков эмоционально отреагировал на триумф своей команды.

ВИДЕО

Таким образом, на счету Мичкова девять шайб и 10 результативных передач в 23 играх текущего сезона. Показатель полезности Матвея сейчас «0».

Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне, а также повторил достижение Сидни Кросби, Ильи Ковальчука и Рика Нэша среди юниоров в НХЛ.

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