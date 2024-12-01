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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ
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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ. Голкипер отразил все 29 бросков в победном матче с «Баффало» (3:0). Всего на счету Сорокина 19 «сухих» матчей в карьере в Национальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Илья Сорокин провёл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,52. Всего в НХЛ 29-летний уроженец Междуреченска провёл 207 матчей в регулярных чемпионатах, в которых одержал 101 победу с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,54.

В текущем сезоне «Айлендерс» одержали девять побед в 25 играх и расположились на 11-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

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