Илья Сорокин оценил свой первый «сухой» матч за последний год
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Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ. Голкипер отразил все 29 бросков в победном матче с «Баффало» (3:0). Всего на счету Сорокина 19 «сухих» матчей в карьере в Национальной хоккейной лиге.
«Я уже и не помню, когда у меня был последний шат-аут. Это было давно. Спасибо ребятам, что боролись до конца. Сегодня была отличная победа», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Илья Сорокин провёл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,52. «Айлендерс» одержали девять побед в 25 матчах текущего сезона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ли (Палмьери, Холовски) – 27:23 (pp) 2:0 Хольмстрём (Ли) – 29:28 3:0 Хольмстрём – 59:52
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