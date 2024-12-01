Илья Сорокин оценил свой первый «сухой» матч за последний год

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ. Голкипер отразил все 29 бросков в победном матче с «Баффало» (3:0). Всего на счету Сорокина 19 «сухих» матчей в карьере в Национальной хоккейной лиге.

«Я уже и не помню, когда у меня был последний шат-аут. Это было давно. Спасибо ребятам, что боролись до конца. Сегодня была отличная победа», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Илья Сорокин провёл 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,52. «Айлендерс» одержали девять побед в 25 матчах текущего сезона НХЛ.