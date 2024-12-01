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Хагель — о травме Кучерова: нам не хватает одного из лучших игроков в мире

Хагель — о травме Кучерова: нам не хватает одного из лучших игроков в мире
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Форвард «Тампа-Бэй» Брэндон Хагель прокомментировал отсутствие нападающих Никиты Кучерова и Ника Пола в матче с «Торонто» (3:5). Ранее Кучеров получил повреждение по ходу матча с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). Россиянин пропустил второй период той игры, однако вышел на лёд в третьем периоде и в овертайме отдал голевую передачу.

«Плохо, когда вам не хватает одного из лучших игроков в мире, но каждый в команде должен стать немного лучше. Каждый должен работать на максимуме, это шанс, вот суть этой лиги», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате и записал в свой актив 12 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+5».

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