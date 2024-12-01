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Мичков стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим минимум три гола в овертайме за сезон

Мичков стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим минимум три гола в овертайме за сезон
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил третий гол в овертайме в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Все шайбы — за один сезон.

Мичков стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим не менее трёх голов в дополнительное время за регулярку, присоединившись к Райану Мэлоуну, Сидни Кросби, Эндрю Кольяно, Шейну Гостисберу и Кайлу Коннору.

Также Мичков стал четвёртым игроком «Филадельфии», кто забил минимум три победных гола в своём первом сезоне в НХЛ. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Дайнюсу Зубрусу, забившему пять победных голов в дебютном сезоне-1997/1998. По четыре гола забили Шон Кутюрье и Марк Рекки.

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