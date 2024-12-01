Хедман превзошёл результат Сан-Луи и установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по ассистам

В ночь на 1 декабря в американской Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Шведский защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман отметился двумя результативными передачами. Швед превзошёл результат Мартена Сан-Луи и установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по ассистам. На счету Сан-Луи 588 результативных передач, Хедман отдал 590 передач.
Хедман — один из пяти шведских игроков, которые удерживают рекорд франшизы по передачам: Хенрик Седин (830 передач за «Ванкувер»), Никлас Бекстрём (762 за «Вашингтон»), Даниэль Альфредссон (682 за «Оттаву») и Бёрье Сальминг (620 за «Торонто»).
Шведский защитник всю карьеру провёл в составе «Лайтнинг». На счету Хедмана 1075 матчей в регулярных чемпионатах и 750 (160+590) очков.
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