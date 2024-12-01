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Хедман превзошёл результат Сан-Луи и установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по ассистам

Хедман превзошёл результат Сан-Луи и установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по ассистам
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В ночь на 1 декабря в американской Тампе на стадионе «Амали Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Танев, Мэттьюс) – 07:13     0:2 Танев (Марнер, Хольмберг) – 28:06     0:3 Робертсон (Минтен, Бенуа) – 28:39     0:4 Таварес (Марнер, Райлли) – 38:59     1:4 Эйссимонт (Рэддиш) – 51:21     2:4 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 55:19     3:4 Аткинсон (Хагель, Хедман) – 57:38 (pp)     3:5 Нюландер (Мэттьюс, Нис) – 58:44    

Шведский защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман отметился двумя результативными передачами. Швед превзошёл результат Мартена Сан-Луи и установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по ассистам. На счету Сан-Луи 588 результативных передач, Хедман отдал 590 передач.

Хедман — один из пяти шведских игроков, которые удерживают рекорд франшизы по передачам: Хенрик Седин (830 передач за «Ванкувер»), Никлас Бекстрём (762 за «Вашингтон»), Даниэль Альфредссон (682 за «Оттаву») и Бёрье Сальминг (620 за «Торонто»).

Шведский защитник всю карьеру провёл в составе «Лайтнинг». На счету Хедмана 1075 матчей в регулярных чемпионатах и 750 (160+590) очков.

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