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Макдэвид повторил достижение Малкина по числу результативных серий с передачами

Макдэвид повторил достижение Малкина по числу результативных серий с передачами
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Колорадо» (4:1). Канадский нападающий отдаёт передачи в пяти матчах подряд, это 23-я подобная серия Макдэвида.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коваленко (Лехконен, Жирар) – 07:02 (pp)     1:1 Капанен (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 11:48     1:2 Подколзин (Стечер, Браун) – 33:48     1:3 Кулак (Эмберсон, Скиннер) – 43:56     1:4 Ньюджент-Хопкинс (Хенрик, Бушар) – 58:28    

Таким образом Макдэвид повторил достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по числу результативных пятиматчевых серий с передачами. Среди действующих игроков лишь у Сидни Кросби (28) больше подобных серий.

Макдэвид в 43-й раз в карьере проводит пятиматчевые результативные серии. По этому показателю в составе «Эдмонтона» он обошёл Яри Курри (42) и уступает лишь легендарному Уэйну Гретцки (47).

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