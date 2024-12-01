Макдэвид повторил достижение Малкина по числу результативных серий с передачами

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Колорадо» (4:1). Канадский нападающий отдаёт передачи в пяти матчах подряд, это 23-я подобная серия Макдэвида.

Таким образом Макдэвид повторил достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по числу результативных пятиматчевых серий с передачами. Среди действующих игроков лишь у Сидни Кросби (28) больше подобных серий.

Макдэвид в 43-й раз в карьере проводит пятиматчевые результативные серии. По этому показателю в составе «Эдмонтона» он обошёл Яри Курри (42) и уступает лишь легендарному Уэйну Гретцки (47).