Мичков и Сорокин вошли в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В неё вошли двое россиян.

Третьей звездой признан российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. 19-летний форвард стал автором победного гола в овертайме и отдал результативную передачу в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Второй звездой игрового дня признан российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, записавший на свой счёт «сухой» матч. Вратарь отразил все 29 бросков в игре с «Баффало» (3:0) и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.

Первая звезда дня — форвард «Юты» Ник Шмальц, оформивший дубль в матче с «Вегасом» (6:0). Нападающий завершил свою 23-матчевую безголевую серию с начала сезона.