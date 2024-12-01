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Мичков и Сорокин вошли в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в НХЛ

Мичков и Сорокин вошли в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. В неё вошли двое россиян.

Третьей звездой признан российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. 19-летний форвард стал автором победного гола в овертайме и отдал результативную передачу в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

Второй звездой игрового дня признан российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, записавший на свой счёт «сухой» матч. Вратарь отразил все 29 бросков в игре с «Баффало» (3:0) и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.

Первая звезда дня — форвард «Юты» Ник Шмальц, оформивший дубль в матче с «Вегасом» (6:0). Нападающий завершил свою 23-матчевую безголевую серию с начала сезона.

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