Назаров заявил, что затормозить развитие российского хоккея ни у кого не получится

Известный тренер Андрей Назаров поздравил всех с Всероссийским днём хоккея и заявил, что затормозить развитие российского хоккея ни у кого не получится.

«1 декабря, в первый день зимы, в России отмечается День хоккея, важный праздник для нашей страны, в которой хоккей является главным и любимым видом спорта. Конечно, хочется поздравить всех болельщиков. Несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает отечественный спорт, сборная продолжает выступать, в частности, на грядущем кубке Первого канала, а КХЛ развивается семимильными шагами. Затормозить развитие российского хоккея ни у кого не получится, мы станем ещё сильнее и крепче.

Мы живём в непростое время, а нашим недругам не нравится, что наступил многополярный мир. Но ведь это они обложили нас с ног до головы санкциями и пытаются изолировать. А в жизни всё наоборот, как в той старой доброй русской пословице: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». У нас свой путь, который мы пройдём единой семьёй, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.