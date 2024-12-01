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Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ
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Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ. Российский форвард в своей пятой игре в лиге отметился заброшенной шайбой в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ).

«Я был так взволнован. В последних нескольких играх у меня было несколько голевых моментов, и я чувствовал, что могу забить гол и сделать больше на льду. Я должен показывать на льду больше, и я надеюсь, что это произойдёт. Забивать больше голов и набирать больше очков», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл в семи матчах за «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ и заработал восемь очков, забросив пять шайб и сделав три голевые передачи.

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