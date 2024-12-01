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«Продолжаем работать во благо развития хоккея». Роман Ротенберг поздравил с Днём хоккея

«Продолжаем работать во благо развития хоккея». Роман Ротенберг поздравил с Днём хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил всех с Днём хоккея. Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

«В первый день зимы в России отмечается День хоккея! Хочу от души поздравить с этим праздником всех, кто играет, тренирует, болеет на трибунах и просто искренне переживает в каждом матче!

В нашей стране хоккей – зимний вид спорта номер один, и количество зрителей как на стадионах, так и у экранов это лишний раз подтверждает. Наш хоккей – это славная история, полная легендарных побед и великих имён, яркое настоящее и блестящее будущее. Несмотря на все преграды, мы продолжаем работать во благо развития любимого вида спорта, чтить традиции и внедрять самые передовые методики и лучшие практики» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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