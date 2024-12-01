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Йози занимает второе место среди действующих защитников по играм с двумя и более ассистами

Йози занимает второе место среди действующих защитников по играм с двумя и более ассистами
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В ночь на 1 декабря в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Чисхольм (Годро) – 18:57     1:1 Свечков (Евангелиста, Йози) – 19:39     1:2 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 22:29 (pp)     2:2 Капризов (Росси, Сперджен) – 28:24 (pp)     3:2 Сперджен (Капризов, Эрикссон Эк) – 61:00    

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози отметился двумя результативными передачами. Эта игра стала 108-й для швейцарского хоккеиста, в котором он отдал минимум две передачи. По этому показателю Йози занимает второе место среди действующих защитников, уступая лишь Эрику Карлссону (132).

Среди защитников, родившихся за пределами Северной Америки больше всех матчей с двумя и более ассистами провёл Никлас Лидстрём (176). Второе место занимает Карлссон (132). Третье — Бьёре Сальминг (123). На четвёртом месте расположился Сергей Зубов (118). Пятое место делят Йози и Виктор Хедман (108).

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