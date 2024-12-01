Остон Мэттьюс оценил свою игру в первом матче после восстановления от травмы

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал первый матч после восстановления от травмы. Американский форвард отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Тампа-Бэй» (5:3). Капитан «Мэйпл Лифс» пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела.

«Я чувствовал себя хорошо, думаю, по ходу игры я стал чувствовать себя немного лучше. Я всё ещё чувствую себя немного не в форме, но я думаю, что наше звено играло довольно надёжно и просто по большей части. Очевидно, приятно забивать голы, особенно в начале матча. Я просто хочу продолжать идти вперёд и набирать форму с каждой игрой», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.