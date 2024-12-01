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КХЛ определила лучших игроков ноября

КХЛ определила лучших игроков ноября
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов ноября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Иван Просветов (ЦСКА), одержавший пять побед в семи матчах с коэффициентом надёжности 1,32 и процентом отражённых бросков 95,35%. В матчах с «Локомотивом» (2:0), «Ак Барсом» (3:0), «Динамо» Мск (1:0) Просветов сыграл на ноль.

Лучшим защитником признан Сергей Телегин («Трактор»), набравший 6 (1+5) очков в десяти матчах месяца с полоэительным показателем полезности «+9».

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 14 (7+7) очков в девяти матчах месяца с полоэительным показателем полезности «+7». На счету Хайруллина хет-трик в матче с «Амуром» (7:5).

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 4 (3+1) очка в 11 матчах месяца с показателем полезности «+2».

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