«Автомобилист» объявил о подписании контракта с защитником Дарреном Дицем

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с защитником Дарреном Дицем, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

Напомним, 31-летний игрок обороны покинул омский «Авангард» 22 ноября 2024 года. За 18 матчей текущего сезона Диц набрал четыре очка, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу. Даррен Диц — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2022, 2023).

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 41 очко после 29 игр.