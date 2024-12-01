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«Несправедливость года». Фетисов — о невручении «Конн Смайт Трофи» Сергею Бобровскому

«Несправедливость года». Фетисов — о невручении «Конн Смайт Трофи» Сергею Бобровскому
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал несправедливостью года вручение приза лучшему игроку плей-офф НХЛ капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, а не российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому. Канадский форвард не вышел получать трофей на лёд после решающего седьмого матча серии, в котором победу одержала «Флорида» (2:1).

«Именно с Бобровским связана несправедливость года. До сих пор многим не понятно, почему этим летом в НХЛ приз самого ценного игрока плей-офф получил не российский вратарь, вытянувший как седьмой матч финала «Флорида» — «Эдмонтон», так и в общем-то весь сезон своей команды.

Показатель, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому достался этот индивидуальный приз, даже не пошёл его получать. Макдэвид — явление в североамериканском и мировом хоккее, своим поступком он показал, что приз не его, а Бобровского. И этот поступок сделал Макдэвида ещё более значимой фигурой для НХЛ», – цитирует Фетисова Russia-Hockey.ru.

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