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Плющев: не уверен, что с текущим подходом Мичков сможет вырасти в звезду мирового уровня

Плющев: не уверен, что с текущим подходом Мичков сможет вырасти в звезду мирового уровня
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что непростой характер может помешать нападающему «Филадельфии» Матвею Мичкову вырасти в звезду мирового уровня. Российский 19-летний форвард отметился ассистом и победным голом в овертайме матча с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

«Трудно сказать, насколько его непростой характер влияет на способность собраться в решающие моменты. Скорее, дело в том, что с ним проводят серьёзные беседы, объясняя, что здесь не место для игр и компромиссов — нужно чётко выполнять требования.

То, что у Мичкова есть потенциал стать отличным хоккеистом, никто не оспаривает. Однако я не уверен, что с текущим подходом он сможет вырасти в звезду мирового уровня. Но превратиться в хорошего, надежного игрока ему вполне по силам», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Мичков стал шестым новичком в истории НХЛ, забившим не менее трёх голов в дополнительное время за дебютный регулярный сезон.

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