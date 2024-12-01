«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб

В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» стали лидером Востока НХЛ.

«Вашингтон» первым в текущем сезоне преодолел отметку в 100 шайб. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69 за 24 игры. Ближайшие преследователи — «Дэвилз», у них 94 гола в 27 матчах. Замыкает тройку «Виннипег» — 93 шайбы за 24 встречи.

В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка. В рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — по 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.