Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб

«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб
Комментарии

В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» стали лидером Востока НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19     1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54     2:1 Даулинг (Песке) – 22:38     2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp)     2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp)     2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp)     3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp)     4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15     4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54     4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04     5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)    

«Вашингтон» первым в текущем сезоне преодолел отметку в 100 шайб. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69 за 24 игры. Ближайшие преследователи — «Дэвилз», у них 94 гола в 27 матчах. Замыкает тройку «Виннипег» — 93 шайбы за 24 встречи.

В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка. В рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — по 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.

Материалы по теме
«Вашингтон» забил дважды за 10 секунд и стал лидером Востока НХЛ. И это без Овечкина!
«Вашингтон» забил дважды за 10 секунд и стал лидером Востока НХЛ. И это без Овечкина!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android