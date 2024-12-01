«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб
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В ночь на 1 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5, благодаря чему «столичные» стали лидером Востока НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манджапане (Лапьер, Карлсон) – 06:19 1:1 Хишир (Хьюз, Майер) – 10:54 2:1 Даулинг (Песке) – 22:38 2:2 Макмайкл (Карлсон) – 29:49 (pp) 2:3 Чикран (Эллер, Сандин) – 30:56 (pp) 2:4 Сандин (Мирошниченко) – 39:47 (pp) 3:4 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 42:03 (pp) 4:4 Братт (Хьюз, Палат) – 44:15 4:5 Рэддиш (Фехервари, Карлсон) – 53:54 4:6 Дюбуа (Протас, Рэддиш) – 54:04 5:6 Ноэсен (Майер, Хьюз) – 56:45 (pp)
«Вашингтон» первым в текущем сезоне преодолел отметку в 100 шайб. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69 за 24 игры. Ближайшие преследователи — «Дэвилз», у них 94 гола в 27 матчах. Замыкает тройку «Виннипег» — 93 шайбы за 24 встречи.
В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. На втором месте конференции идёт «Нью-Джерси», у них 34 очка. В рамках лиги больше всего очков набрали «Виннипег» и «Миннесота» — по 36. Они опережают «Вашингтон» всего на 1 очко.
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