«Авангард» нанёс семь бросков по воротам «Северстали» за два периода и ведёт со счётом 2:1

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Северсталью». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.

За два периода «Авангард» нанёс по воротам «Северстали» лишь семь бросков. Примечательно, что за четыре броска в первом периоде омский клуб забил два гола. Череповецкая команда нанесла по воротам «Авангарда» 29 бросков за два периода.

Отметим, дебютную шайбу в составе «Авангарда» забросил нападающий Эмиль Галимов. Форвард проводит за омский клуб пятый матч после перехода из петербургского СКА.