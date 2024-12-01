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«Авангард» нанёс семь бросков по воротам «Северстали» за два периода и ведёт со счётом 2:1

«Авангард» нанёс семь бросков по воротам «Северстали» за два периода и ведёт со счётом 2:1
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Северсталью». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
2 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)    

За два периода «Авангард» нанёс по воротам «Северстали» лишь семь бросков. Примечательно, что за четыре броска в первом периоде омский клуб забил два гола. Череповецкая команда нанесла по воротам «Авангарда» 29 бросков за два периода.

Отметим, дебютную шайбу в составе «Авангарда» забросил нападающий Эмиль Галимов. Форвард проводит за омский клуб пятый матч после перехода из петербургского СКА.

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