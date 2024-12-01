Прохоркин вытолкнул игрока «Северстали» на скамейку «Авангарда», следом Якупов забил гол

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Северсталью». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.

Второму голу «Авангарда» предшествовал эффектный силовой приём в исполнении нападающего Николая Прохоркина, который затолкал игрока «Северстали» на скамейку запасных омской команды. В ответной атаке Наиль Якупов забросил вторую шайбу омичей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что за четыре броска в первом периоде омский клуб забил два гола.