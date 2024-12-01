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Прохоркин вытолкнул игрока «Северстали» на скамейку «Авангарда», следом Якупов забил гол

Прохоркин вытолкнул игрока «Северстали» на скамейку «Авангарда», следом Якупов забил гол
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Северсталью». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
2 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)    

Второму голу «Авангарда» предшествовал эффектный силовой приём в исполнении нападающего Николая Прохоркина, который затолкал игрока «Северстали» на скамейку запасных омской команды. В ответной атаке Наиль Якупов забросил вторую шайбу омичей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что за четыре броска в первом периоде омский клуб забил два гола.

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