Прохоркин вытолкнул игрока «Северстали» на скамейку «Авангарда», следом Якупов забил гол
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Северсталью». После второго периода счёт 2:1 в пользу омичей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
2 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4) 2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5) 2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)
Второму голу «Авангарда» предшествовал эффектный силовой приём в исполнении нападающего Николая Прохоркина, который затолкал игрока «Северстали» на скамейку запасных омской команды. В ответной атаке Наиль Якупов забросил вторую шайбу омичей в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Примечательно, что за четыре броска в первом периоде омский клуб забил два гола.
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