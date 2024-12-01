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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил россиян с Днём хоккея. Праздник был учреждён в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

«Сегодня наша страна отмечает Всероссийский день хоккея! Для нас это не просто игра, а часть нашей истории, предмет национальной гордости.

Сегодня российский хоккей продолжает развиваться на всех уровнях. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина создаются условия для развития спортивной инфраструктуры, расширения доступности хоккея для жителей страны, особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта, подготовке нового поколения мастеров.

Искренне поздравляю тренеров, спортсменов и ветеранов хоккея! Вся страна гордится вашими успехами, а каждый хоккейный матч становится настоящим праздником для миллионов людей. Уверен, наш хоккей продолжит вдохновлять, объединять и завоёвывать новые высоты», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Первый чемпионат СССР по хоккею стартовал 22 декабря 1946 года, потому эта дата считается днём рождения отечественного хоккея.