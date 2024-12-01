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Авангард — Северсталь, результат матча 1 декабря 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» обыграла «Авангард», забросив решающие шайбы на последних пяти минутах матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Барберио, Ильин) – 47:28 (5x5)     2:3 Ильин (Пилипенко) – 54:46 (5x5)     2:4 Коростелёв – 59:51 (en)    

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов, Наиль Якупов. За «Северсталь» забили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин, Никита Коростелёв.

Лишь на 55-й минуте матча Ильин вывел череповецкую команду вперёд, а Коростелёв нарастил преимущество на последней минуте встречи.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 31 матч. «Авангард» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 28 очков после 31 игры.

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