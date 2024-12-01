«Северсталь» обыграла «Авангард», забросив решающие шайбы на последних пяти минутах матча

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).
В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов, Наиль Якупов. За «Северсталь» забили Янни Калдис, Данил Аймурзин, Михаил Ильин, Никита Коростелёв.
Лишь на 55-й минуте матча Ильин вывел череповецкую команду вперёд, а Коростелёв нарастил преимущество на последней минуте встречи.
«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 31 матч. «Авангард» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 28 очков после 31 игры.
- 1 декабря 2024
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