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Защитник «Юты» Сергачёв подарил 90 клюшек воспитанникам ДЮСШ «Нефтехимика»

Защитник «Юты» Сергачёв подарил 90 клюшек воспитанникам ДЮСШ «Нефтехимика»
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Российский хоккеист, защитник «Юты» Михаил Сергачёв подарил воспитанникам детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимика» 90 клюшек российского бренда.

«Мы сегодня вручили эти клюшки нашим воспитанникам, кто стал призёром прошлого сезона. Ребята смогут их протестировать уже на следующей неделе.

Сами клюшки отечественного производства. Ребята получили подарки с большой радостью, тем более от Сергачёва», — приводит слова директора школы Ильдара Нугманова ТАСС.

Подарок был сделан в честь Всероссийского дня хоккея (1 декабря). Сам Сергачёв — воспитанник школы «Нефтехимика», в 17 лет он уехал в Канаду и начал карьеру за океаном.

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