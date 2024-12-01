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«Люблю готовить. Кексы могу печь». Бучельников — о кулинарных предпочтениях

«Люблю готовить. Кексы могу печь». Бучельников — о кулинарных предпочтениях
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал, что любит готовить и назвал блюда, которые получаются у него лучше всего.

«Люблю готовить. Кексы могу печь, покупаю специальную смесь и готовлю: развожу ингредиенты, ставлю в духовку. Через 40 минут шоколадный кекс уже на столе.

Мы иногда сидим после игр, а ребята говорят: «Пойдём сделаешь кексик нам, покушаем вкусно, чай попьём». Конечно, угощаю, почему нет? Люблю сладкое поесть. По моему лицу видно (смеётся). Пасту готовлю, ещё недавно полюбил жареный рис с яйцом и овощами. С тунцом тоже очень вкусно», — приводит слова Бучельникова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний хоккеист заработал 28 очков после 30 матчей.

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