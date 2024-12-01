Козырев — о матче с «Авангардом»: начало смазали, но «Северсталь» проявила характер

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Авангардом» со счётом 4:2.

«Начало матча было смазано двумя нашими удалениями, мы из-за них упустили ход игры, отдали контроль сопернику. Но затем смогли вернуться в игру, проявили характер, и уже во втором и третьем периоде матч шёл под диктовку «Северстали». При 0:2 особенно ничего не меняли. Да, некоторые корректировки внесли, но они были исключительно технического характера. А так мы забрали контроль, создавали моменты, и всё это перешло в голы.

В прошлых матчах у нас были определённые трудности, на это было несколько причин. Да, мы не могли забить, но при этом важно, что рисунок соблюдался, моменты были, хромала реализация. Сегодня вот смогли забить. Кроме того, вернулись в состав Скоренов и Кручинин, их отсутствие было одной из причин того, почему не забивали в прошлых матчах», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.