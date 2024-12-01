«Бобровский — спортсмен года в России». Фетисов — о благородном поступке вратаря

Бывший хоккеист, государственный деятель Вячеслав Фетисов назвал голкипера «Флориды» Сергея Бобровского спортсменом года из-за его благородного поступка.

«В сентябре из-за смерти отца не смог принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке — и в частности в звёздном матче команд Ильи Ковальчука и Фетисова под эгидой национального бренда «Сделано в России». Эта игра была организована Российским экспортным центром и посвящена продвижению отечественных брендов за границей, собрав на «Фетисов-Арене» семь тысяч зрителей.

Образцом профессионализма стал поступок Бобровского. 2 сентября после короткого отпуска он должен был вылетать в Северную Америку на подготовку к очередному сезону в НХЛ, но ради этой игры и этого форума сдал билеты в Нью-Йорк и прилетел на несколько дней на форум во Владивосток.

Благодарен Сергею за такой пример для молодёжи. Для нашей академии Бобровский — спортсмен года в России, причём с большим отрывом. Думаю, что и для России тоже», — приводит слова Фетисова Russia-Hockey.ru

Напомним, в минувшем сезоне Бобровский стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз». Именно он был основным вратарём команды в период плей-офф и в финальной встрече с «Эдмонтоном». На чемпионском параде вместе с командой Сергей появился с российским флагом на плечах.