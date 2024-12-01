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Звягин: последние два матча «Авангарда» — худшие в сезоне по скорости и эмоциям

Звягин: последние два матча «Авангарда» — худшие в сезоне по скорости и эмоциям
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Сергей Звягин, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», прокомментировал поражение в матче с «Северсталью», где команда уступила, ведя 2:0 в начале встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Барберио, Ильин) – 47:28 (5x5)     2:3 Ильин (Пилипенко) – 54:46 (5x5)     2:4 Коростелёв – 59:51 (en)    

«Соперник был быстрее нас, превзошёл нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счёте, но много позволили «Северстали». Да, победы нужны, но последние две игры – наверное, худшие в сезоне по скорости и по эмоциям. Не думаю, что физика основной фактор здесь. Конечно, старались сохранить преимущество в счёте, были ещё моменты, чтобы забить, но счёт всё-таки по игре», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что в предыдущей встрече «Авангард» уступил «Автомобилисту» со счётом 2:4. Оба матча прошли после того, как стало известно, что место главного тренера клуба займёт канадец Ги Буше, который прибудет в Омск в декабре.

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