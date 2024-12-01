Звягин — о поражении от «Северстали»: «Авангард» мог больше из себя достать

Сергей Звягин, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», оценил проигранный матч с «Северсталью» (2:4).
«Расписание у всех непростое. У нас было четыре игры за семь дней, матчи с овертаймами, это накладывает отпечаток. Но я думаю, мы могли больше из себя достать. Мы готовились именно к такой игре, какая была, понимали, что нужно принимать быстрые и правильные решения, двигать ногами. Но было достаточно много потерь от нас и в движении не очень хорошо выглядели.
Башкиров показал то, что мы примерно ожидали. Неплохое катание, в каких-то моментах подсказывали по системе. Нормально выглядели. Время Меркли в большинстве ещё придёт, пока ещё нет. У него сегодня меньше времени, чем хотелось бы, и это как раз связано с тем, что было много игры в неравных составах. Игорь Мартынов не играл из-за ротации», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 декабря 2024
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