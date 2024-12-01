Якупов: после счёта 2:1 у «Авангарда» хоккея, как такового, не было. Только отбрасывались

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов объяснил, почему, по его мнению, омская команда проиграла «Северстали» со счётом 2:4.

«Мне кажется, что начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться, медленно принимать решения, проигрывать синюю линию… И всё, хоккея, как такового, не было, потому что мы только отбрасывались, оборонялись. В меньшинстве ребята бились, Серебряков нас много выручал. Эпизодически только играли с шайбой, создавали моменты, а во втором и третьем периодах вообще без шайбы играли», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.