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Якупов: после счёта 2:1 у «Авангарда» хоккея, как такового, не было. Только отбрасывались

Якупов: после счёта 2:1 у «Авангарда» хоккея, как такового, не было. Только отбрасывались
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов объяснил, почему, по его мнению, омская команда проиграла «Северстали» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Барберио, Ильин) – 47:28 (5x5)     2:3 Ильин (Пилипенко) – 54:46 (5x5)     2:4 Коростелёв – 59:51 (en)    

«Мне кажется, что начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру. В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться, медленно принимать решения, проигрывать синюю линию… И всё, хоккея, как такового, не было, потому что мы только отбрасывались, оборонялись. В меньшинстве ребята бились, Серебряков нас много выручал. Эпизодически только играли с шайбой, создавали моменты, а во втором и третьем периодах вообще без шайбы играли», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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