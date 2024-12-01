Якупов — об игре «Авангарда»: дело не в физике абсолютно. У нас есть все условия

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов не считает, что причина проигрышей омской команды — плохая физическая подготовка.

«Даже если бы я знал, что у нас есть проблемы с физикой, я бы об этом не сказал. Но я знаю, что у нас их нет. У нас есть все условия, чтобы быть здоровыми, у нас хорошие тренеры по физподготовке, и фундамент был и у ребят, кто в «Авангарде» с лета, и у меня. Понятно, что много игр, но у нас есть возможность отдохнуть. Дело не в физике абсолютно, я знаю, что у нас с этим всё нормально», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, сейчас «Авангард» расположился на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ и находится в шаге от зоны плей-офф.