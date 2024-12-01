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Якупов — об игре «Авангарда»: дело не в физике абсолютно. У нас есть все условия

Якупов — об игре «Авангарда»: дело не в физике абсолютно. У нас есть все условия
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов не считает, что причина проигрышей омской команды — плохая физическая подготовка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов (Прохоркин, Гуляев) – 04:17 (5x4)     2:0 Якупов (Игумнов, Прохоркин) – 11:11 (5x5)     2:1 Калдис (Коростелёв, Давыдов) – 12:11 (5x5)     2:2 Аймурзин (Барберио, Ильин) – 47:28 (5x5)     2:3 Ильин (Пилипенко) – 54:46 (5x5)     2:4 Коростелёв – 59:51 (en)    

«Даже если бы я знал, что у нас есть проблемы с физикой, я бы об этом не сказал. Но я знаю, что у нас их нет. У нас есть все условия, чтобы быть здоровыми, у нас хорошие тренеры по физподготовке, и фундамент был и у ребят, кто в «Авангарде» с лета, и у меня. Понятно, что много игр, но у нас есть возможность отдохнуть. Дело не в физике абсолютно, я знаю, что у нас с этим всё нормально», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, сейчас «Авангард» расположился на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ и находится в шаге от зоны плей-офф.

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