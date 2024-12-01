Рашевский вышел на чистое второе место среди лучших снайперов «Динамо» в истории КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский вышел на чистое второе место среди лучших снайперов своей команды в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В эти минуты проходит матч московского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» на Арене-Мытищи. Счёт 4:3 в пользу команды из Москвы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3-й период
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5) 0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5) 1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5) 1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5) 2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4) 2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5) 3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Рашевский забросил третью шайбу в ворота пекинцев на 26-й минуте матча, увеличив преимущество своей команды и сделав счёт 3:1.
На счету Дмитрия Рашевского стало 78 голов в составе «Динамо» из Москвы, благодаря чему он превзошёл результаты Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (по 77). Впереди только Вадим Шипачёв (90).
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