Рашевский вышел на чистое второе место среди лучших снайперов «Динамо» в истории КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский вышел на чистое второе место среди лучших снайперов своей команды в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В эти минуты проходит матч московского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» на Арене-Мытищи. Счёт 4:3 в пользу команды из Москвы.

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Рашевский забросил третью шайбу в ворота пекинцев на 26-й минуте матча, увеличив преимущество своей команды и сделав счёт 3:1.

На счету Дмитрия Рашевского стало 78 голов в составе «Динамо» из Москвы, благодаря чему он превзошёл результаты Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова (по 77). Впереди только Вадим Шипачёв (90).