Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Барыс, результат матча 1 декабря 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

ЦСКА обыграл «Барыс», у казахстанцев пятое поражение подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мамин (Афанасьев, Исхаков) – 10:47 (5x5)     2:0 Фатеев (Мамин, Охотюк) – 40:21 (5x5)     2:1 Бурдасов (Асетов, Омирбеков) – 55:39 (5x5)     3:1 Окулов (Дроздов, Каменев) – 57:47 (5x5)    

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Егор Фатеев и Константин Окулов. За «Барыс» забил Антон Бурдасов.

Для казахстанцев это пятое поражение подряд.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр.

Материалы по теме
Мамбеталиев считает, что с текущим составом «Барыс» готов бороться за плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android