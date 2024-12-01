ЦСКА обыграл «Барыс», у казахстанцев пятое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мамин (Афанасьев, Исхаков) – 10:47 (5x5) 2:0 Фатеев (Мамин, Охотюк) – 40:21 (5x5) 2:1 Бурдасов (Асетов, Омирбеков) – 55:39 (5x5) 3:1 Окулов (Дроздов, Каменев) – 57:47 (5x5)
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Егор Фатеев и Константин Окулов. За «Барыс» забил Антон Бурдасов.
Для казахстанцев это пятое поражение подряд.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр.
Комментарии
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