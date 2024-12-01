ЦСКА обыграл «Барыс», у казахстанцев пятое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Егор Фатеев и Константин Окулов. За «Барыс» забил Антон Бурдасов.

Для казахстанцев это пятое поражение подряд.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр.