«Динамо» вырвало победу у «Куньлуня» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Динамо» одержало победу со счётом 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5) 0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5) 1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5) 1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5) 2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4) 2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5) 3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5) 4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5) 4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)
За «Куньлунь» забили Иэн Маккошен, Люк Локхарт, Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв. В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили, Артём Михеев, Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа.
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