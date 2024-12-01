«Динамо» вырвало победу у «Куньлуня» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Динамо» одержало победу со счётом 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 1:0) в овертайме.

За «Куньлунь» забили Иэн Маккошен, Люк Локхарт, Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв. В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили, Артём Михеев, Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа.