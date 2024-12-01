Лихачёв, дебютировав за «Куньлунь», забил за 4 секунды до конца и перевёл матч в овертайм

Нападающий Ярослав Лихачёв, который перешёл в состав «Куньлуня» из ярославского «Локомотива», в первом матче за пекинскую команду забросил четвёртую шайбу за четыре секунды до конца третьего периода, и перевёл игру в овертайм.

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Напомним, Лихачёв начал сезон в составе «Локомотива» и провёл 14 матчей, заработав только один результативный балл, сделав голевую передачу.

23-летний нападающий сыграл за ярославцев в двух сезона, ранее он также выступал за «Амур» в составе которого и дебютировал в КХЛ.

Сейчас команда из Пекина находится на 10-й строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.