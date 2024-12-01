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Кудашов — об удалениях игроков «Динамо»: может, у них зарплата вчера была?

Кудашов — об удалениях игроков «Динамо»: может, у них зарплата вчера была?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил матч с «Куньлунем», в котором московской команде удалось одержать победу со счётом 5:4 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5)     0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5)     1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5)     1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5)     2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4)     2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5)     3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)     4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5)     4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)    

«Вы знаете, если говорить о результате, то, конечно, мы его добились. Но вот содержание игры… С шайбой играли хорошо, но вот по ответственности, аккуратности, да и по общему содержанию игра оставила очень много вопросов.

— Невозможно не спросить про удаления, которых сегодня игроки «Динамо» нахватали в огромном количестве, причём совершая подряд фолы в средней или чужой зоне. Недавно вы говорили, что игрокам надоело платить штрафы, поэтому дисциплина значительно улучшилась. Может, чувство опасности притупилось от того, что в последний месяц такой проблемы не было?
— Надо спросить у них. Может быть, у них зарплата вчера была? (смеётся). Думаю, у них деньги появились, поэтому и стали. Наверное, придётся ещё увеличивать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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