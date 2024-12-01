Кудашов — об удалениях игроков «Динамо»: может, у них зарплата вчера была?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил матч с «Куньлунем», в котором московской команде удалось одержать победу со счётом 5:4 ОТ.
«Вы знаете, если говорить о результате, то, конечно, мы его добились. Но вот содержание игры… С шайбой играли хорошо, но вот по ответственности, аккуратности, да и по общему содержанию игра оставила очень много вопросов.
— Невозможно не спросить про удаления, которых сегодня игроки «Динамо» нахватали в огромном количестве, причём совершая подряд фолы в средней или чужой зоне. Недавно вы говорили, что игрокам надоело платить штрафы, поэтому дисциплина значительно улучшилась. Может, чувство опасности притупилось от того, что в последний месяц такой проблемы не было?
— Надо спросить у них. Может быть, у них зарплата вчера была? (смеётся). Думаю, у них деньги появились, поэтому и стали. Наверное, придётся ещё увеличивать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 декабря 2024
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