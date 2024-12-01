Кудашов: уверен, что до дедлайна в «Динамо» появятся новые игроки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру имеющегося состава команды. Московские хоккеисты обыграли «Куньлунь» в матче 1 декабря со счётом 5:4 ОТ.

— После известных ситуаций с О’Деллом и Слепышевым у «Динамо» фактически распалось второе звено в том виде, на который вы рассчитывали. Можно ли говорить, что в последние две-три недели тройка Михеева успешно заняла эту нишу и играет даже лучше, чем вы могли ожидать?

— Соглашусь с вами, что последние игры они выглядят хорошо. Но надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы понять хотя бы на средней дистанции, как их звено будет дальше работать. В каких условиях и в каких играх. Тут ещё очень много надо чего попроверять.

Пока же мы остановились на этом варианте. Вернее, не только на этом. Тут даже правильно говорить, что есть сочетание Михеев – Комтуа. Там и Швец-Роговой играл, сейчас Рашевский играет. Будем смотреть, как и что у нас будет. Какие-то изменения будут в этом звене, но приблизительно таким оно и будет.

— Сейчас можно утверждать, что у вас есть один запасной защитник и один запасной форвард. Насколько вы довольны количественным составом команды или всё-таки необходимы приобретения в свете того, что в конце декабря уже наступает дедлайн?

— У нас ещё есть Артём Чернов, поэтому будем считать, что в нападении у нас два человека. В целом это всегда двоякая ситуация. С одной стороны, лишние игроки недополучают игровой практики. С другой — нужна конкуренция, и нужно давать возможность отдохнуть многим игрокам, так как необходима ротация. Мы ждём. И я уверен, что до дедлайна у нас появятся новые игроки, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.