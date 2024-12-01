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Кудашов: уверен, что до дедлайна в «Динамо» появятся новые игроки

Кудашов: уверен, что до дедлайна в «Динамо» появятся новые игроки
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру имеющегося состава команды. Московские хоккеисты обыграли «Куньлунь» в матче 1 декабря со счётом 5:4 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5)     0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5)     1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5)     1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5)     2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4)     2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5)     3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)     4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5)     4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)    

— После известных ситуаций с О’Деллом и Слепышевым у «Динамо» фактически распалось второе звено в том виде, на который вы рассчитывали. Можно ли говорить, что в последние две-три недели тройка Михеева успешно заняла эту нишу и играет даже лучше, чем вы могли ожидать?
— Соглашусь с вами, что последние игры они выглядят хорошо. Но надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы понять хотя бы на средней дистанции, как их звено будет дальше работать. В каких условиях и в каких играх. Тут ещё очень много надо чего попроверять.

Пока же мы остановились на этом варианте. Вернее, не только на этом. Тут даже правильно говорить, что есть сочетание Михеев – Комтуа. Там и Швец-Роговой играл, сейчас Рашевский играет. Будем смотреть, как и что у нас будет. Какие-то изменения будут в этом звене, но приблизительно таким оно и будет.

— Сейчас можно утверждать, что у вас есть один запасной защитник и один запасной форвард. Насколько вы довольны количественным составом команды или всё-таки необходимы приобретения в свете того, что в конце декабря уже наступает дедлайн?
— У нас ещё есть Артём Чернов, поэтому будем считать, что в нападении у нас два человека. В целом это всегда двоякая ситуация. С одной стороны, лишние игроки недополучают игровой практики. С другой — нужна конкуренция, и нужно давать возможность отдохнуть многим игрокам, так как необходима ротация. Мы ждём. И я уверен, что до дедлайна у нас появятся новые игроки, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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