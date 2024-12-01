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Рашевский — о ситуации в конце матча: бог видел, я это сделал не специально

Рашевский — о ситуации в конце матча: бог видел, я это сделал не специально
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ) поделился эмоциями от выигранной встречи и оценил эпизод в конце третьего периода, где он получил удаление на отложенном штрафе, когда ранее он же заработал на себе две минуты штрафного времени. Команды продолжили матч в формате «4 на 4», а после смены вратаря на пятого полевого игрока «драконы» забили и спаслись.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5)     0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5)     1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5)     1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5)     2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4)     2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5)     3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)     4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5)     4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Вообще надо радоваться тому, что победили, но неприятный осадочек у меня остался. Бог видел, в конце я это сделал не специально. Просто вставал и переносил клюшку, но фактически я виноват. Нельзя так небрежно играть. Особенно в концовке. Но самое главное, что выиграли. Это придаёт хороший настрой перед следующими матчами.

— В целом что произошло сегодня с командной дисциплиной? Столько удалений в средней и чужой зоне, чего не происходило уже долгое время? Притупилось чувство ответственности?
— Я не знаю. В «Куньлуне» вроде крупные ребята, но так легко падали сегодня. А так, ну бывают такие матчи, где есть брак в отборе и при единоборствах. Ничего с этим не поделать. Надо сделать выводы, тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления. Это будет нам уроком», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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