Рашевский — о ситуации в конце матча: бог видел, я это сделал не специально

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ) поделился эмоциями от выигранной встречи и оценил эпизод в конце третьего периода, где он получил удаление на отложенном штрафе, когда ранее он же заработал на себе две минуты штрафного времени. Команды продолжили матч в формате «4 на 4», а после смены вратаря на пятого полевого игрока «драконы» забили и спаслись.

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— Вообще надо радоваться тому, что победили, но неприятный осадочек у меня остался. Бог видел, в конце я это сделал не специально. Просто вставал и переносил клюшку, но фактически я виноват. Нельзя так небрежно играть. Особенно в концовке. Но самое главное, что выиграли. Это придаёт хороший настрой перед следующими матчами.

— В целом что произошло сегодня с командной дисциплиной? Столько удалений в средней и чужой зоне, чего не происходило уже долгое время? Притупилось чувство ответственности?

— Я не знаю. В «Куньлуне» вроде крупные ребята, но так легко падали сегодня. А так, ну бывают такие матчи, где есть брак в отборе и при единоборствах. Ничего с этим не поделать. Надо сделать выводы, тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления. Это будет нам уроком», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.