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Нападающий «Динамо»: не очень хочется в первом раунде на «Локомотив» выходить

Нападающий «Динамо»: не очень хочется в первом раунде на «Локомотив» выходить
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о дисциплине и удаления в команде. 1 декабря московские хоккеисты обыграли «Куньлунь» 5:4 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 11:02 (5x5)     0:2 Михеев (Рашевский) – 15:57 (5x5)     1:2 Маккошен (Дрозг, Шартье) – 21:33 (5x5)     1:3 Рашевский (Комтуа, Адамчук) – 25:25 (5x5)     2:3 Локхарт (Паутов, Юрчо) – 29:43 (5x4)     2:4 Комтуа (Михеев) – 31:15 (5x5)     3:4 Дрозг (Душак, О'Реган) – 35:23 (5x5)     4:4 Лихачёв (О'Реган, Душак) – 59:56 (5x5)     4:5 Уил (Гусев) – 64:16 (3x3)    

— От игры в атаке кайфанули своим звеном, но всё равно, когда пропускаешь гол и ведёшь в счёте не в две, а в одну шайбу, тогда успокаиваешься и начинаешь играть больше на команду. Поэтому сегодня были такие качели. Не всегда это хорошо. Нам нужно исправлять ситуацию с дисциплиной.

— Осталось сыграть всего три матча до паузы в чемпионате. Ждёте ли её?
— Конечно, пауза нужна, потому что у нас плотный график. Думаю, что несколько дней нам необходимо, чтобы кому-то восстановить здоровье, а кому-то просто выдохнуть и побыть с семьёй. Как понять, ждём ли мы паузу? У нас есть цель и есть условия. От того, на каком месте мы будем, зависит продолжительность нашего отдыха в паузу.

— Даже так? Всё чётко расписано?
— Да. Премий у нас нет. Но есть другие условия. Не буду разглашать, что за что полагается, но мы будем биться. И, конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок. Мы хотим быть первыми, как и в прошлом году.

— То есть всё-таки претендуете на Кубок Континента? Алексей Николаевич Кудашов говорил, что он никому не нужен, и от этого зависит только соперник по первому раунду.
— Понятное дело. Но не очень хочется в первом раунде на «Локомотив» выходить. Надо забираться как можно выше. Там уже тоже большую роль играет то, какое место ты занял по итогам регулярки, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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