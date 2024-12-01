Нападающий «Динамо»: не очень хочется в первом раунде на «Локомотив» выходить

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о дисциплине и удаления в команде. 1 декабря московские хоккеисты обыграли «Куньлунь» 5:4 ОТ.

— От игры в атаке кайфанули своим звеном, но всё равно, когда пропускаешь гол и ведёшь в счёте не в две, а в одну шайбу, тогда успокаиваешься и начинаешь играть больше на команду. Поэтому сегодня были такие качели. Не всегда это хорошо. Нам нужно исправлять ситуацию с дисциплиной.

— Осталось сыграть всего три матча до паузы в чемпионате. Ждёте ли её?

— Конечно, пауза нужна, потому что у нас плотный график. Думаю, что несколько дней нам необходимо, чтобы кому-то восстановить здоровье, а кому-то просто выдохнуть и побыть с семьёй. Как понять, ждём ли мы паузу? У нас есть цель и есть условия. От того, на каком месте мы будем, зависит продолжительность нашего отдыха в паузу.

— Даже так? Всё чётко расписано?

— Да. Премий у нас нет. Но есть другие условия. Не буду разглашать, что за что полагается, но мы будем биться. И, конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок. Мы хотим быть первыми, как и в прошлом году.

— То есть всё-таки претендуете на Кубок Континента? Алексей Николаевич Кудашов говорил, что он никому не нужен, и от этого зависит только соперник по первому раунду.

— Понятное дело. Но не очень хочется в первом раунде на «Локомотив» выходить. Надо забираться как можно выше. Там уже тоже большую роль играет то, какое место ты занял по итогам регулярки, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.