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Стал известен помощник Ги Буше в тренерском штабе «Авангарда»

Стал известен помощник Ги Буше в тренерском штабе «Авангарда»
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Помощником 53-летнего канадца Ги Буше на посту главного тренера «Авангарда» станет другой 64-летний тренер Дэйв Барр.

«Барр мог бы сам возглавить клуб КХЛ, как это сделал Бенуа Гру в «Тракторе». Но Дэйв решил стать помощником Буше, с которым он дружит уже давно», — приводит слова источника RG.

Известно, что Барр покинул свой пост в команде «Сан-Диего Галлз» — фарм-клубе «Анахайм Дакс».

Барр провёл 11 сезонов в качестве помощника тренера в командах НХЛ — «Колорадо», «Миннесота Уайлд», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Он также был помощником тренера «Флориды» в сезоне-2016/2017. Барр помог «Дэвилз» выйти в финал Кубка Стэнли в 2012 году.

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