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Детройт Ред Уингз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 1 декабря 2024 года, счет 4:5 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Ванкувер» вырвал победу у «Детройта» в овертайме, на счету Тарасенко гол
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт» и «Ванкувер». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. «Ванкувер» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Берггрен (Густафссон, Каспер) – 13:57     1:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 20:23 (pp)     1:2 Дебраск (Хьюз) – 21:06 (pp)     2:2 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 26:38     2:3 Зутер (Джошуа) – 37:47     3:3 Расмуссен (Рэймонд, Ларкин) – 42:24 (pp)     4:3 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 44:50     4:4 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 56:40     4:5 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 64:00    

За «Детройт» забили Йонатан Берггрен, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Владимир Тарасенко. В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, оформивший хет-трик, Пиус Зутер и Эрик Бреннстрём.

«Детройт» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 23 очка после 24 матчей. «Ванкувер» находится на пятой строчке в Западной конференции. У него 29 очков после 23 игр.

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