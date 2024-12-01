«Ванкувер» вырвал победу у «Детройта» в овертайме, на счету Тарасенко гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт» и «Ванкувер». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. «Ванкувер» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) ОТ.

За «Детройт» забили Йонатан Берггрен, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Владимир Тарасенко. В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, оформивший хет-трик, Пиус Зутер и Эрик Бреннстрём.

«Детройт» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 23 очка после 24 матчей. «Ванкувер» находится на пятой строчке в Западной конференции. У него 29 очков после 23 игр.