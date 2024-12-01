Маклин Селебрини — лучший новичок НХЛ за ноябрь

Канадский нападающий хоккейной команды «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

На счету первого номера драфта НХЛ — 2024 12 очков в 14 играх месяца. Он забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.

В борьбе за эту награду 18-летний Селебрини обошёл вратаря «Калгари Флэймз» Дастина Вольфа, правого нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, партнёра по команде «Шаркс» Уилла Смита, правого нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова и правого нападающего «Флориды Пантерз» Мэки Самоскевича.