«Надеемся, что всё встанет на место с мозгами». Плющев — о результатах Мичкова в НХЛ

Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал игру Матвея Мичкова в матче «Филадельфии» с «Сент-Луисом». Россиянин по ходу встречи отметился голевой передачей и забил гол в овертайме. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 ОТ.
«Претензии к нему были. Если Матвей понял, что критика не на пустом месте, для неё есть основания, то хорошо. Будем надеяться, что у парня всё встанет на место с мозгами.
Могу сказать, что втроём не всем доверяют играть, когда команда в меньшинстве. Поэтому само доверие и тот факт, что это доверие оказали в таком ответственном моменте, наверное, говорит о том, что тренер начинает понимать Мичкова, а также то, как дальше работать с Матвеем», — приводит слова Плющева «Советский спорт».
Напомним, за 23 матча Мичков набрал 19 очков в текущем сезоне.
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