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«Надеемся, что всё встанет на место с мозгами». Плющев — о результатах Мичкова в НХЛ

«Надеемся, что всё встанет на место с мозгами». Плющев — о результатах Мичкова в НХЛ
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Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал игру Матвея Мичкова в матче «Филадельфии» с «Сент-Луисом». Россиянин по ходу встречи отметился голевой передачей и забил гол в овертайме. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Мичков, Фрост) – 09:15     1:1 Холлоуэй (Шенн, Кессел) – 51:11     1:2 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 52:02     2:2 Нейборс – 59:40 (pp)     2:3 Мичков (Конечны) – 60:28    

«Претензии к нему были. Если Матвей понял, что критика не на пустом месте, для неё есть основания, то хорошо. Будем надеяться, что у парня всё встанет на место с мозгами.

Могу сказать, что втроём не всем доверяют играть, когда команда в меньшинстве. Поэтому само доверие и тот факт, что это доверие оказали в таком ответственном моменте, наверное, говорит о том, что тренер начинает понимать Мичкова, а также то, как дальше работать с Матвеем», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, за 23 матча Мичков набрал 19 очков в текущем сезоне.

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