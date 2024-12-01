«Надеемся, что всё встанет на место с мозгами». Плющев — о результатах Мичкова в НХЛ

Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал игру Матвея Мичкова в матче «Филадельфии» с «Сент-Луисом». Россиянин по ходу встречи отметился голевой передачей и забил гол в овертайме. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 ОТ.

«Претензии к нему были. Если Матвей понял, что критика не на пустом месте, для неё есть основания, то хорошо. Будем надеяться, что у парня всё встанет на место с мозгами.

Могу сказать, что втроём не всем доверяют играть, когда команда в меньшинстве. Поэтому само доверие и тот факт, что это доверие оказали в таком ответственном моменте, наверное, говорит о том, что тренер начинает понимать Мичкова, а также то, как дальше работать с Матвеем», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, за 23 матча Мичков набрал 19 очков в текущем сезоне.