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Владимир Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд

Владимир Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд
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Российский хоккеист, нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко впервые за сезон забросил шайбы в двух матчах подряд. Вчера, 1 декабря, команда из Детройта уступила «Ванкуверу» в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Берггрен (Густафссон, Каспер) – 13:57     1:1 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 20:23 (pp)     1:2 Дебраск (Хьюз) – 21:06 (pp)     2:2 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 26:38     2:3 Зутер (Джошуа) – 37:47     3:3 Расмуссен (Рэймонд, Ларкин) – 42:24 (pp)     4:3 Тарасенко (Берггрен, Каспер) – 44:50     4:4 Бреннстрём (Петтерссон, Дебраск) – 56:40     4:5 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 64:00    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Напомним, Тарасенко в предыдущем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» открыл счёт встречи и прервал тем самым безголевую серию, длившуюся 16 игр. Он также заработал одну результативную передачу. Во встрече с «Ванкувером» Тарасенко стал автором четвёртого гола в ворота соперника.

Всего в текущем сезоне на счету россиянина 11 очков после 23 игр.

В минувшем чемпионате россиянин играл в составе «Флориды Пантерз» и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

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