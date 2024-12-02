Владимир Тарасенко впервые в сезоне забросил в двух матчах подряд

Российский хоккеист, нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко впервые за сезон забросил шайбы в двух матчах подряд. Вчера, 1 декабря, команда из Детройта уступила «Ванкуверу» в овертайме.

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Напомним, Тарасенко в предыдущем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» открыл счёт встречи и прервал тем самым безголевую серию, длившуюся 16 игр. Он также заработал одну результативную передачу. Во встрече с «Ванкувером» Тарасенко стал автором четвёртого гола в ворота соперника.

Всего в текущем сезоне на счету россиянина 11 очков после 23 игр.

В минувшем чемпионате россиянин играл в составе «Флориды Пантерз» и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.