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Нападающий ЦСКА: здорово, что к нам пришли победы

Нападающий ЦСКА: здорово, что к нам пришли победы
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о последних результатах команды. 1 декабря московские хоккеисты обыграли «Барыс» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мамин (Афанасьев, Исхаков) – 10:47 (5x5)     2:0 Фатеев (Мамин, Охотюк) – 40:21 (5x5)     2:1 Бурдасов (Асетов, Омирбеков) – 55:39 (5x5)     3:1 Окулов (Дроздов, Каменев) – 57:47 (5x5)    

«Сейчас мы действительно стали играть лучше. Здорово, что к нам пришли победы, но надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя. Когда это получается, зарабатываешь очки, это всегда приятно и приносит больше удовольствия, ты больше радуешься, улыбаешься. Нужно сохранять этот позитив далее», — приводит слова Окулова ТАСС.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр.

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