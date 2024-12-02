Нападающий ЦСКА: здорово, что к нам пришли победы

Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о последних результатах команды. 1 декабря московские хоккеисты обыграли «Барыс» (3:1).

«Сейчас мы действительно стали играть лучше. Здорово, что к нам пришли победы, но надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя. Когда это получается, зарабатываешь очки, это всегда приятно и приносит больше удовольствия, ты больше радуешься, улыбаешься. Нужно сохранять этот позитив далее», — приводит слова Окулова ТАСС.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр.