Главный тренер «Барыса»: пять бросков в створ после двух периодов с ЦСКА — не катастрофа

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:3.

«ЦСКА — быстрая команда. А у нас была третья игра на выезде. Давали ребятам восстановиться, но ещё с начала своей работы вижу, что команде не хватает мобильности и концентрации. Стараемся вводить свежие силы, молодых ребят. Но они пока только входят в этот режим. Два гола пропустили на своих ошибках. Пять бросков в створ ворот после двух периодов — это не катастрофа для нас. Если вы хотите за месяц что-то поменять в команде, то для вас это катастрофа. А для нас — нет», — приводит слова Мамбеталиева «РБ Спорт».

Напомним, для «Барыса» это пятое поражение подряд.