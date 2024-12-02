Главный тренер «Барыса»: пять бросков в створ после двух периодов с ЦСКА — не катастрофа
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мамин (Афанасьев, Исхаков) – 10:47 (5x5) 2:0 Фатеев (Мамин, Охотюк) – 40:21 (5x5) 2:1 Бурдасов (Асетов, Омирбеков) – 55:39 (5x5) 3:1 Окулов (Дроздов, Каменев) – 57:47 (5x5)
«ЦСКА — быстрая команда. А у нас была третья игра на выезде. Давали ребятам восстановиться, но ещё с начала своей работы вижу, что команде не хватает мобильности и концентрации. Стараемся вводить свежие силы, молодых ребят. Но они пока только входят в этот режим. Два гола пропустили на своих ошибках. Пять бросков в створ ворот после двух периодов — это не катастрофа для нас. Если вы хотите за месяц что-то поменять в команде, то для вас это катастрофа. А для нас — нет», — приводит слова Мамбеталиева «РБ Спорт».
Напомним, для «Барыса» это пятое поражение подряд.
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