Воронков заступился за Марченко и подрался с американским защитником в матче НХЛ

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:3 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи сбил российского нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Россиянин Дмитрий Воронков заступился за соотечественника и устроил бой с американцем.

Посмотреть видео драки можно здесь.

На данный момент «Коламбус» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции

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