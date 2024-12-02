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Воронков заступился за Марченко и подрался с американским защитником в матче НХЛ

Воронков заступился за Марченко и подрался с американским защитником в матче НХЛ
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В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp)     1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27     1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23     2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp)     2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50     2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08     3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:06 (pp)     3:5 Марченко – 50:52     3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:3 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи сбил российского нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Россиянин Дмитрий Воронков заступился за соотечественника и устроил бой с американцем.

Посмотреть видео драки можно здесь.

На данный момент «Коламбус» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции

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