Воронков заступился за Марченко и подрался с американским защитником в матче НХЛ
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В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бедард (Донато, Власик) – 02:59 (pp) 1:1 Проворов (Монахан, Сиверсон) – 04:27 1:2 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер) – 11:23 2:2 Смит (Холл, Мартинес) – 23:00 (pp) 2:3 Монахан (Курали, Веренски) – 24:50 2:4 Фаббро (Веренски, Силлинджер) – 43:08 3:4 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 48:06 (pp) 3:5 Марченко – 50:52 3:6 Воронков (Сиверсон) – 58:34
На момент написания новости проходит третий период. Счёт 4:3 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи сбил российского нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Россиянин Дмитрий Воронков заступился за соотечественника и устроил бой с американцем.
Посмотреть видео драки можно здесь.
На данный момент «Коламбус» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции
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